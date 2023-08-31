"عرض الاتحاد؟ محمد صلاح سيرحل لكن ليس الآن!"

لا صوت يعلو فوق مستقبل المصري..

SHAHID

في الوقت الذي يتطلع به العالم كله إلى قرار الدولي المصري محمد صلاح حيال عرض الاتحاد السعودي الضخم، هناك أقاويل عديدة من المنتمين لدوائر "الريدز" تعبر عن حالة التخبط السائدة حيال هذا الملف.

لاعب ليفربول السابق جيرمان بينانت، يؤمن بأن صلاح لن يرحل الموسم الجاري 2023-2024، لكنه استطرد في هذا الأمر.

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وقال بينانت لموقع bitcoincasinos.com: "بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بما إذا كان الأمر يتعلق بموعد رحيله، لأنه سيرحل في النهاية. لا أعتقد أن ليفربول سيسمح له بالرحيل هذا الموسم، ولكن مثل هاري كين، فهو سيرحل".

وأردف: "قد يصل إلى العام الأخير من عقده ثم ينتقل إلى صفقة كبيرة، ربما إلى المملكة العربية السعودية. إذا رحل، فمن المحتمل أن يكون ذلك في الموسم التالي أو الموسم الذي يليه، لكن خسارته الآن قبل إغلاق الميركاتو لن يكون له معنى، سيكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة لليفربول".

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وأشار: "إذا سمح له النادي بالرحيل خلال هذه النافذة، فستكون كارثة. إنه يعادل بيع توتنهام لهاري كين، لقد خسروا للتو 30 هدفًا يسجلونها كل موسم، هذا ما سيخسره ليفربول، سيخسرون الكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة، وما يجلبه لهذا الفريق أمر حيوي. إنهم يحتاجون إليه حقًا في الوقت الحالي”.

SHAHID