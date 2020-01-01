عرض أمريكي ينافس السعودية على ملكية نيوكاسل

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن المحاولات السعودية للحصول على نيوكاسل لن تكون سهلة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن دخول طرف جديد في المفاوضات من أجل الحصول على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس قد تقدم بعرضًا قيمته 350 مليون جنيه استرليني (400 مليون يورو) للحصول على ملكية النادي.

وأوضحت الصحيفة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل في أقرب وقت ممكن لو استطاع الحصول على ملكية الفريق.

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وقال أحد المصادر المقربة من موريس للصحيفة: "لقد درس طريقة تعامل ملاك ليفربول مع الأمور وكيفية نجاحهم وانعاشهم لليفربول وجعله من القوى المهيمنة في العالم".

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وأضاف: "هناك تفكير جاد في تطوير العديد من الأمور وضخ الاستثمارات في عدة جوانب بالنادي، ليس فقط في التشكيل الأساسي والصفقات، بل في الأكاديمية أيضًا".

وأكمل: "نيوكاسل نادٍ كبير وله تاريخ ضخم وجماهير عريضة، مثل ذلك النادي يملك فرصة كبيرة لمستقبل واعد، والمستثمر يريد أن يأخذ النادي في نفس طريق ليفربول".

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار السعودي والأمير محمد بن سلمان كانا قريبان من الحصول على ملكية نيوكاسل بحسب تقارير صحفية عديدة في الأيام الماضية.