عذر غريب من النني لسوء نتائج آرسنال في الدوري الإنجليزي

مواجهة صعبة للمدفعجية أمام بيرنلي غدًا في البريميرليج

يؤمن محمد النني لاعب وسط آرسنال، أن نتائج الفريق السيئة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جاءت بسبب سوء الحظ الفترة الأخيرة.

آرسنال يحتل المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بعد سلسلة من النتائج والعروض السيئة خاصة على ملعب الإمارات.

النني الذي سجل هدفًا رائعًا أمام دوندالك في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، يعتقد أن فريقه يحاول التركيز رغم سوق التوفيق الذي يمر به.

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وقال الدولي المصري:"نحن الآن نصب كامل تركيزنا على الدوري الإنجليزي بعد خسارة بعض المباريات، لأننا نعلم صعوبة موقفنا في البطولة".

وأضاف:"نحن نتحد معًا لتخطي هذه الفترة السيئة، هناك المزيد من المباريات من أجل التعويض، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز مرة أمرة لأننا نستحق ذلك".

وتابع:"نحن نفعل كل شيء على أرض الملعب، وعانينا من سوء الحظ في الكثير من الأحيان، ولكنها كرة القدم، وأتوقع عودتنا للفوز مرة أخرى قريبًا".

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يذكر أن آرسنال يلعب غداً، الأحد، ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، وهو يعاني من مشكلة واضحة في صناعة الفرص والتسديد على المرمى، حيث يأتي الفريق في المركز الثامن عشر في قائمة التسديد على المرمى بالبطولة.