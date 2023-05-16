"عذر أقبح من ذنب" .. سر إزالة لافتات الاتحاد في كلاسيكو الهلال

كشف سر أغرب قرار في كلاسيكو الهلال والاتحاد

"لماذا تم إزالة لافتات جماهير نادي الاتحاد أمام الهلال؟ّ!".. سؤال طرحه الملايين من عشاق قلعة العميد، على هامش كلاسيكو المملكة الكبير.

إدارة ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، والذي يحتضن الكلاسيكو حاليًا، قامت بإزالة لافتات جماهير نادي الاتحاد من المدرجات؛ والتي كُتِب عليها: ""الرياض صفراء - لايهمونك.. وراك جمهورك".

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الدلاك، عن أن الرابطة السعودية المحترفة؛ هي المسؤولة عن إزالة اللافتات، وليست إدارة نادي الهلال، كما زعم البعض.

وأوضح الدلاك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الرابطة رأت أن لافتات جماهير نادي الاتحاد، لا تناسب الذوق العام.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن لافتة "الرياض صفراء" على سبيل المثال؛ تختلف مع خطة تحويل العاصمة السعودية؛ لكي تكون خضراء بالكامل.