عدو برشلونة الأول .. تيباس يستقيل من رئاسة الرابطة الإسبانية رسميًا لهدف شخصي مثير!

أهداف شخصية مثيرة وراء الاستقالة

قدّم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، استقالته من منصبة رسميًا، اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023.

تيباس يتولى منصب رئيس الرابطة الإسبانية منذ عام 2016؛ حيث يرغب في الترشح لولاية جديدة، في الانتخابات المقرر لها يوم 26 ديسمبر القادم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يهدف تيباس من تقديم استقالته اليوم، إلى تسريع عملية انتخابات الرابطة، مستغلًا في ذلك موقفه القوي حاليًا.

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الصحيفة كشفت عن عدم وجود أي منافس حقيقي لـ"تيباس"؛ لذلك فهو يريد إجراء انتخابات الرابطة في أسرع وقت، وذلك قبل تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الإسباني الجديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إجراء قرعة مساء اليوم، لاختيار أعضاء اللجنة الانتخابية، والتي ستقوم فور تشكيلها، بالدعوة إلى انتخابات الرابطة، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن جماهير العملاق الإسباني برشلونة، تصنف تيباس بأنه "العدو الأول" لناديهم؛ بسبب قوانين اللعب المالي، التي تمنع الفريق الأول لكرة القدم، من إجراء العديد من الصفقات الكبرى.