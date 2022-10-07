عدوى "العقم الهجومي" تنتقل من الهلال إلى النصر!

النصر هزم أبها لكن بأداء متواضع من مهاجميه

قدم النصر مباراة جيدة جدًا هزم خلالها أبها 3-0 في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، لكن دون أن يُقدم هجومه الأداء المطلوب خاصة الثنائي أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر.

النصر كان قد تعادل سلبيًا في الجولة الماضية مع الاتحاد في الرياض، وقد عجز هجومه عن اختراق التنظيم الدفاعي الجداوي رغم الأفضلية في الاستحواذ، وقد تكرر الأمر نفسه اليوم ولكن الإنقاذ جاء بحلول فردية من اللاعبين.

تحدثنا أمس عن عُقم هجوم الهلال وكيف أن أوديون إيجالو لم يُسدد أي تسديدة على المرمى خلال آخر مباراتين أمام التعاون والاتفاق، وأن نصيب موسى ماريجا في المباراتين كان تسديدة واحدة، ويبدو أن عدوى "العقم" انتقلت للجار النصر.

Shahid Shahid

الأرقام تقول أن الثنائي تاليسكا وأبو بكر لم يُسددا سوى تسديدة على مرمى أبها خلال مواجهة اليوم وكانت من نصيب البرازيلي، وذلك رغم الضعف الدفاعي الشديد للمنافس واستحواذ النصر على الكرة تمامًا وتقارب خطوطه وتقديم الوسط والدفاع للقاء ممتاز.

قال هاشم سرور نجم النصر المعتزل كثيرًا أن الفريق بحاجة إلى مهاجم يُسجل من أنصاف الفرص وإلا فحظوظ الفريق للمنافسة على الدوري ستكون في مهب الرياح، وقد صدق تمامًا وكان يجب الاستماع له ... الكاميروني لا يليق أبدًا بجودة النصر الحالية.

أبو بكر ثقيل في حركته وضعيف في تحركاته دون كرة وتشعر أنه غير منسجم مع المنظومة الهجومية النصراوية، ولا تعلم إن كان سوء مستواه يؤثر على تاليسكا أم العكس ما حدث وأن تراجع البرازيلي أثر سلبًا على الكاميروني!

الواضح جدًا أن النصر بحاجة لمهاجم جديد في انتقالات يناير وأن تاليسكا بحاجة لأن يعود لأرض الواقع ويخرج من "فقاعة" النجم الأوحد الذي بدأ يدخلها مؤخرًا، خاصة مع التضحيات التي يقدمها اللاعبون المحليون في الفريق.

سامي النجعي وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب يقدمون أداءً جيدًا جدًا وقد منحوا النصر الفوز والنقاط الثلاثة اليوم، وعلى زملائهم الأجانب الاقتداء بهم في الالتزام والتضحية ومساعدة الفريق لأن الجماهير لن تقبل أبدًا موسم صفري جديد.