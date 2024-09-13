"عذره غير مبرر!" .. طلب إلى اتحاد الكرة برد رسمي بعد أنباء عودة رينارد "على طريقة رئيس الأهلي"

بعد تصريح رينارد حول إمكانية عودته لتدريب السعودية..

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالرد عن تصريحات الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق للأخضر، وفرص عودته لقيادة المنتخب في المرحلة المُقبلة، خاصة مع تزايد الأصوات المُطالبة برحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

المدرب الفرنسي رينارد، تحدث في حوار مع صحيفة "الرياضية"، عن تجربته مع المنتخب السعودي، والتي وصفها بالرائعة، فيما رد على تلقيه عروض من أجل العودة للأخضر، قائلًا "هذا شيء خاص، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال السري"، بينما علّل قراره بمغادرة الصقور، والذي وصفه بالقرار الصعب، ولكن أتيحت له الفرصة ليكون مدربًا لبلاده، وخاصة في دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا، وهذا أمر لن يحدث مرة أخرى أبدًا.

المنتخب السعودي حقق نتائج قياسية تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد، حيث صعد إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2022)، بعد تحقيق رقم قياسي في الرصيد النقطي خلال المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، برصيد 23 نقطة، كما حقق الأخضر انتصارًا تاريخيًا على الأرجنتين بنتيجة (2-1)، في الجولة الأولى من مونديال قطر، قبل مغادرة البطولة من دور المجموعات.

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في المقابل، قال جستنيه، عبر برنامج "سوالف"، إنه يتمنى من الاتحاد السعودي، الرد رسميًا بنفي خبر عودة رينارد لقيادة المنتخب الوطني، وذلك على غرار رد المؤسسة الرياضية على تصريحات خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، حيث وصفت المؤسسة حديث العيسى بأنه يحمل مغالطات كثيرة.

وقال جستنيه، إن هيرفي رينارد مدرب اختراعات، ورغم تحقيقه إنجازات مع الأخضر، ولكن نهايته مع المنتخب لم تكن جميلة، مضيفًا أن ما صرّح به رينارد بشأن رحيله عن السعودية لتلبية نداء وطنه فرنسا، بأنه من حق السعوديين البحث عن الأفضل لمنتخبهم أيضًا، وأن رينارد "نقض العهد" وفقًا لوصفه.

يذكر أن رينارد تولى قيادة منتخب فرنسا للسيدات، بعد رحيله عن تدريب المنتخب السعودي، في مارس 2023، فيما قاد سيدات الديوك إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات، قبل الخروج أمام أستراليا بركلات الترجيح، كما تأهل مع فرنسا إلى دور الثمانية في أولمبياد باريس 2024، قبل الخسارة أمام البرازيل بنتيجة (0-1).