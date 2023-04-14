"عدم وضوح" .. تعارض في إعلان النصر عن إقالة رودي جارسيا!

لا يمكن التعليق القانوني على إقالة جارسيا بسبب عدم الوضوح!

shahid

أعلن نادي النصر عن إقالة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق أمس الخميس، وذلك بعد دخوله في صدام مع لاعبي فريقه، عقب تعادل الفريق أمام الفيحاء في دوري روشن.

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جارسيا هاجم لاعبيه بشكل قوي داخل غرفة الملابس، عقب التعادل أمام الفيحاء، حيث اتهمهم بالتقصير وعدم تقديم المستوى المطلوب، هذا بجانب عدم قناعة إدارة النصر بما يقدمه الفريق تحت قيادته.

وأكد القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أنه لن يستطيع أن يعلق على إقالة رودي جارسيا، بسبب وجود تعارض في تغريدتي نادي النصر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار الشيخي إلى أن الحساب العربي يؤكد على أن إنهاء العلاقة كان من طرف واحد، بينما الحساب الناطق بالإنجليزية لنادي النصر، أكد على أن الإنهاء تم بالتراضي.

وكتب القانوني: "بالتالي لا يمكن التعليق على قانونية الأمر أمام FIFA ووزارة الرياضة، إلا بعد توافر المعلومة المؤكدة عن آلية الإنهاء، بالتوفيق للنصر وكل الأندية".

Shahid