عدم احترام للتاريخ؟ عنوان صادم بعد ركلة كريستيانو رونالدو المهدرة أمام سلوفينيا!

البرتغال فازت ولكن بشق الأنفس..

عنوان صادم لعشاق كريستيانو رونالدو ذلك الذي وضعته شبكة "بي بي سي سبورت" الشهيرة عقب نهاية الوقت الإضافي من مباراة البرتغال وسلوفينيا.

وعنونت "بي بي سي" في معرض نقلها للمباراة المباراة بعبارة: "Misstiano Penaldo" في تشويه لاسم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلميحًا لإهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا كانت كفيلة بجلب الفوز المتأخر للبرتغال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت البرتغال قد تأهلت بالفوز بركلات الترجيح 3-0 على حساب سلوفينيا التي عقدت الأمور بشكل كبير على رفاق كريستيانو رونالدو.

وضرب رفاق "الدون" موعدًا مع فرنسا في ربع نهائي البطولة، التي يطمح البرتغاليون في إحراز لقبها للمرة الثانية عبر التاريخ.