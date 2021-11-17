طرح الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل، استفتاءً أمام جمهور نادي الهلال السعودي، لاستشارتهم حول دعمه لفريقهم قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمعانقة المجد للمرة الرابعة:

الهلال يستضيف بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في 23 من نوفمبر الجاري، بنهائي دوري الأبطال.

وكان الزعيم قد صعد بعد إقصاء جاره النصر، فيما أطاح بوهانج بجاره أولسان وحامل لقب النسخة الماضية.

هذا النهائي هو الثالث الذي يخوضه الأزرق في آخر خمس سنوات، إذ خسر لقب 2017 بالهزيمة أمام أوراوا ريدز الياباني، وفي عام 2019 ثأر من الفريق الياباني وانتصر عليه ذهابًا وإيابًا ليخطف اللقب منه.

وحال نجاح الهلال في الفوز أمام بوهانج، سيضم الكأس الرابعة له من دوري الأبطال، إذ أنه حصل على اللقب مرتين بالمسمى القديم للبطولة في التسعينات، بجانب لقب 2019.

المريسل يستفتي جمهور الهلال:

قام المريسل صباح اليوم الأربعاء، بإعادة نشر تغريدة سابقة له منذ عام 2019، بها فيديو يشيد به بإمكانيات لاعبي الهلال قبل مواجهة الترجي التونسي، في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية، ويرد عليه لاعبو باب سويقة رافضين تصريحه: "الهلال يفوز بالثلاثة أقل شيء".

وعلق وقتها على الفيديو، عقب فوز الزعيم أمام الترجي بهدف نظيف: "اليوم أديت دوري الإعلامي لرياضة وطني وسرت مع نفس توجه ولاة أمري التي في النهاية تسير نحو رؤية 2030، أنا فخور أنني كإعلامي سعودي نجحت في فقط إخراج لاعبي الترجي و بطل أفريقيا من الملعب و جهزته ل الهلال قبل أن تبدأ ال90 دقيقة، مبروك وطني، المريسل يهزم الترجي للهلال".

واليوم يترك المريسل جمهور الأزرق ليقرر ما إذا كان يدعم فريقهم بنفس الطريقة لينال من روح معنويات لاعبي بوهانج قبل النهائي أم لا.

وكتب الإعلامي النصراوي: "بعد أن ساهمت إعلاميًا وقمت بما عجز عنه إعلام الهلال طوال 20 سنة التي سبقت تحقيق الحلم من خلال لبس التيشرت الهلالي وحديث ما قبل لقاء الترجي التونسي، أطرح سؤال لجمهور وإعلام الهلال، هل تريد دعم الإعلامي الموثر عبدالعزيز المريسل قبل لقاء بوهانج أم لا !؟".

بعد ان ساهمت إعلامياً وقمت بما عجز عنه اعلام #الهلال طوال 20 سنة التي سبقت تحقيق الحلم من خلال لبس التيشرت الهلالي وحديث ما قبل لقاء الترجي التونسي .

اطرح سؤال لجمهور واعلام الهلال

- هل تريد دعم الاعلامي الموثر عبدالعزيز المريسل قبل لقاء بوهانج ام لا !؟

نعم #اعجاب

لا #رتويت

. https://t.co/s41PrHhZPK — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 17, 2021

المريسل وجمهور الهلال خطان متوازيان:

اتفاق المريسل مع جمهور الزعيم شيء أشبه بالمستحيلات، ليس فقط كونه ينتمي إلى نادي النصر، إنما لتسريبه عديد الأخبار المتعلقة بفريقهم ومشاكله الداخلية.

في الميركاتو الصيفي الماضي، لم يكن للمريسل قضية سوى الحديث عن أزمة ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للزعيم، مع إدارة النادي، لرفضه بقاء عدد من اللاعبين بالفريق، على رأسهم الفرنسي بافيتمبي جوميس.

وتحدث وقتها المريسل عن رحيل جوميس أو عدم مشاركته أساسيًا مع الهلال في الموسم الجاري، لكن بقى الفرنسي هو المهاجم الأساسي للزعيم.

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