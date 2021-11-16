صورة مؤلمة | سلمان الفرج .. هل كان في مباراة كرة أم معركة بالسكاكين؟

حقق المنتخب السعودي انتصارًا ثمينًا في فيتنام ضمن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لم يخرج من المباراة دون خسائر.

الأخضر بانتصاره بهدف صالح الشهري عزز صدارته لمجموعته في التصفيات برصيد 16، بل واستغل تعثر مطارده السابق "أستراليا" بالتعادل مع الصين ووسع الفارق مع صاحب المركز الثاني، اليابان حاليًا، إلى 4 نقاط.

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القائد سلمان الفرج كان قد تعرض لإصابة في رقبته خلال اللقاء، وقد انتشرت له صورة على السوشيال ميديا مساء اليوم الثلاثاء تُظهر جرحًا مؤلمًا في موضع الإصابة مما أثار استياء الجميع في السعودية.

أهمال الحكم الرابع ورجلًا الخطوط بعدم التفتيش اثناء التطبيق على اهلية مشاركة الأعبين وبخصوص الأضافر والخواتم والسلاسل لسلامة الجميع اثناء الاحتكاك مع بعضهم قبل النزول للملعب سلامتك كابتن سلمان pic.twitter.com/lZaw9mV0Bf — محمد الخراشي (@m_kharashi) November 16, 2021

الصورة التي لا يُنصح بها لأصحاب الأحاسيس المرهفة جعلت الجميع يتساءل حول إن كان نجم الهلال قد لعب مباراة كرة قدم أم خاض معركة بالسكاكين في فيتنام! كما أبدى العديد دهشتهم من عدم انتباه حكم اللقاء لأظافر لاعبي المنتخب الفيتنامي أو الحلي في أيديهم، والتي تمتلك قدرة رهيبة على إيذاء المنافس كما حدث مع الفرج.

الإعلامي وليد الفراج نقل عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله تعليقًا على الإصابة والجرح الذي تسببت به في رقبة الفرج "هذه أنياب نمر وليست أظافر".

الجهاز الطبي للأخضر طمأن الجميع حول حالة نجم الوسط المخضرم بعد تلك الإصابة التي بالتأكيد لن تمنعه من خوض نهائي دوري أبطال آسيا مع فريقه الهلال أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري.