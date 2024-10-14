"عثمان ديمبيلي الأذكى!" .. فرانك كيسييه يختار أفضل الأسماء التي لعب معها

من هم "الأفضل" من وجهة نظر كيسييه؟!..

اختار الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "أفضل الأسماء" التي لعب معها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

كيسييه البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى النادي الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة؛ وبعقد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2026.

وعلى الرغم من كل السخرية التي يتعرض لها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي؛ إلا أن كيسييه فاجأ متابعيه، باختياره زميله السابق في برشلونة وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، كـ"أذكى لاعب" لعب معه، طوال مسيرته الكروية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فقط.. النجم الإيفواري اختار ديمبيلي كـ"أفضل لاعب بالقدم اليسرى"، بينما اعتبر أن الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان نادي برشلونة؛ هو الأفضل من حيث التمرير.

وشدد فرانك كيسييه على أن البرتغالي رافائيل لياو هو "الأكثر مهارة" من بين اللاعبين الذين لعب معهم، مختارًا إياه أيضًا بصحبة مواطنه جيرفينيو، كالثنائي صحابي "أفضل قدم يمنى".

جدير بالذكر أن كيسييه بدأ مسيرته الكروية في كوت ديفوار، قبل الانتقال إلى إيطاليا من بوابة "تشيزينا ثم أتالانتا وميلان"؛ ليرحل بعدها إلى برشلونة وأخيرًا الأهلي.