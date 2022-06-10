"عبد الله رديف هو مبابي الكرة السعودية"

هل النجم السعودي يشبه الفرنسي مبابي؟

انهال حسن الراهب لاعب نادي النصر السابق، والإعلامي خالد الشنيف بالمديح على عبد الله رديف لاعب نادي الهلال والمنتخب الأولمبي، بعد المستوى الذي ظهر به ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

رديف هو مبابي الكرة السعودية

الراهب علق على أداء رديف خلال برنامج "ملعب SBC" قائلًا: "عبد الله رديف لاعب رائع وموهبة قادمة في الكرة السعودية بقوة، بنية جسمانية بالإضافة للمهارة ولديه شكل مميز وخفة في الملعب ومرونة".

خالد الشنيف رد على تعليق الراهب قائلًا: "يطلق على عبد الله رديف لقب مبابي لأنه يشبهه في طريقة لعبه، فهو مميز جدًا".

حسن الراهب واصل مدحه لرديف قائلًا: "لمسته بالكرة كرأس حربة يتحرك ويستطيع اختيار المساحات، فهو لاعب جيد وأتمنى له التوفيق فهو موهبة قادمة بالكرة السعودية".

ماذا قدم المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا؟

يتصدر المنتخب السعودي لترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًا في أوزبكستان، وذلك برصيد 4 نقاط، من انتصارين وتعادل.

وفاز المنتخب السعودي في أول مباراة له على طاجيكستان بخمسة أهداف دون رد، ثم تعادل مع اليابان سلبيًا بدون أهداف، وحقق انتصارًا على الإمارات بهدفين دون رد.

وتأهل المنتخب السعودي إلى دور الربع نهائي متصدرًا لمجموعته، ليلاقي منتخب فيتنام مساء يوم الأحد المقبل، حيث الفائز من تلك المواجهة سيواجه الفائز من لقاء أستراليا وتركمنستان.

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