عبد الله جمعة: الزمالك أصبح صاحب شخصية بالملعب وخارجه

الفارس الأبيض متصدر الدوري المصري وفاز بنتيجة تاريخية أمام القطن التشادي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله جمعة؛ لاعب الزمالك، أن حالة التركيز الكبيرة التي يعيشها فريقه خلال الفترة الحالية، هي السبب وراء تطور أداء الفارس الأبيض مباراة تلو الأخرى.

وحقق الأبيض بالأمس فوزًا تاريخيًا أمام القطن التشادي بسباعية نظيفة، على استاد بتروسبورت، ضمن ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

جمعة قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" عقب اللقاء: "الحمد لله، نتائجنا في الفترة الأخيرة وأدائنا جيد، نحن نحاول أن نسير خطوة خطوة، وأخلقنا على أنفسنا بشكل جيد، حتى وصلنا للفوز اليوم بسباعية، وهي نتيجة مريحة لنا في لقاء الإياب.

"الزمالك أصبح له شخصية قوية داخل الملعب وخارجه، وطالما أصبحنا منغلقين على أنفسنا، فالضغوط جميعها أُزيحت من فوقنا وهو سر المرحلة الحالية".

واختتم: "نعد الجماهير بالمحاربة على بطولة الدوري والكأس والكونفدرالية، نطلب منهم فقط المساندة، ونحن سنسعدهم".