تصرف إنساني من تشافي لدعم قطر في مكافحة فيروس كورونا

المدرب الإسباني تشافي يتخذ قرارًا إنسانيًا للتصدي لفيروس كورونا.

اتخذ المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد القطري، قرارًا إنسانيًا، من أجل دعم ومؤازرة دولة قطر، لمكافحة والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتشهد المنافسات الرياضية في دولة قطر وجميع أنحاء العالم، توقفًا خلال الفترة الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وأعلن نادي السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن قرار تشافي هيرنانديز بالتنازل عن جزء من راتبه، من أجل دعم قطر لمكافحة فيروس كورونا.

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وجاء نص تغريدة نادي السد كالآتي: "تشافي هيرنانديز مدرب الزعيم، يتنازل عن جزء من راتبه، دعمًا للجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في دولة قطر".

تشافي هيرنانديز مدرب الزعيم يتنازل عن جزء من راتبه دعماً للجهود المبذولة في مكافحة فايروس #كورونا " كوفيد 19 " في دولة قطر.#السد#قطر pic.twitter.com/4uohJEJFEM — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) April 19, 2020

وأعلنت دولة قطر عن آخر إحصائية بشأن الإصابات بها بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 5448 شخص، وتوفى 8 حالات فقط، بينما شُفي 518 حالة من ضمن الإصابات.

وتوقف الدوري القطري عند الجولة الثامنة عشر، حيث يتصدر الترتيب فريق الدحيل برصيد 42 نقطة، والريان ثانيًا بـ38 نقطة، والسد ثالثًا بـ32 نقطة.