"يحق لهم ما قالوا" .. عبد الله الحمدان يهدئ من غضب الجمهور على المنتخب السعودي قبل مواجهة العراق

مهاجم الأخضر يرد على أسطورة العراق

رد عبد الله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي، على تصريحات يونس محمود أسطورة الكرة العراقية، ونائب رئيس الكرة العراقي، التي قلل فيها من الأخضر.

وكان يونس محمود قد خرج بتصريحات يقلل فيها من الأخضر السعودي، بعد أن قام مراسل قناة "الرياضية" بسؤاله عن أن المنتخب السعودي مرشحًا للقب خليجي 26، إذ ابتسم بسخرية ورد قائلًا: "جميع المنتخبات ترى نفسها مرشحة للقب".

وقال الحمدان خلال تصريحات لموقع "الشرق": "الضغوط جزء من كرة القدم، وهي من تصنع اللاعب، واللاعب الذي لا يستطيع تحمل الضغط، لن يُكمل في كرة القدم، وإن شاء الله يكون القادم أفضل".

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وأضاف مهاجم الأخضر: "من حق الجميع التحدث والانتقاد، والجميع يبحث عن الأفضل لمنتخب بلاده، والجميع عازم على كل شيء".

ورد الحمدان على تصريحات يونس محمود قائلًا: "إن شاء الله نشوف وقتها بإذن الله، والوعد بالملعب".

يذكر أن السعودية والعراق من المنتظر أن يلتقيا السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الخليجية، لحسم المتأهل رفقة البحرين (6 نقاط)، إذ أن في رصيد الأسود والصقور ثلاث نقاط لكل منهما.