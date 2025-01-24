من خارج الأربعة الكبار .. المنتخب السعودي يتواصل مع مهاجم بدوري روشن

رينارد يرغب في ضم وجه جديد للأخضر

يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن حل لأزمة الأخضر الهجومية، بالتواصل مع أحد المهاجمين البارزين في دوري روشن السعودي، من خارج الأربعة الكبار "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وعانى الأخضر السعودي خلال الفترة الماضية من مشكلة هجومية، تكمن في إنهاء الهجمات، خاصة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي أقيمت في الكويت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "اليوم" عن تواصل المنتخب السعودي مع عبد الله آل سالم مهاجم نادي الخليج، من أجل الانضمام إلى صفوف الأخضر خلال الفترة القادمة.

GOAL

ويتصدر آل سالم ترتيب قائمة الهدافين المحليين لدوري روشن السعودي، بعدما سجل 8 أهداف، متفوقًا على كل الهدافين المحليين بالبطولة.

ويحتل عبد الله المركز السابع بقائمة هدافي دوري روشن السعودي، حيث شارك مع فريقه الموسم الحالي في 16 مباراة، ساهم فيها بتسجيل 11 هدفًا، بتسجيله 9 أهداف وصناعة هدفين.