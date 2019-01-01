رئيس هيئة الرياضة ينفي استقالة إدارة الاتحاد

هل استقالت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي؟

أكد عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على أن كل ما تردد حول استقالة مجلس إدارة نادي الاتحاد، ليس له أساس من الصحة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تدرس تقديم الاستقالة بعد تعثر الفريق في الدوري السعودي، وأزمات لاعبيه.

الفيصل قال خلال تصريحات صحفية: "كل ما تردد حول استقالة إدارة الاتحاد ليس لها أساس من الصحة، ولم يصلني أي شيء بهذا الشأن".

رئيس هيئة الرياضة تابع: "الهيئة دائمًا تدعم جميع الأندية في كل وقت، ولا يوجد استثناءات لأي نادٍ عن الآخر".

الاتحاد ينفي نية الاستقالة ويحول ملف داكوستا إلى القانونية

الاتحاد يمر ببعض الأزمات الإدارية، حيث رحل اللاعب الأرجنتيني فيشيو بسبب عدم حصوله على مستحقاته، ولنفس السبب رحل المغربي مروان داكوستا.

داكوستا ترك رسالة لإدارة الاتحاد، يطلب خلالها فسخ عقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال الفترة الماضية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء مساء يوم الخميس المقبل، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.