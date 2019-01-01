عبد العزيز الجليل وعبد الرحمن الحلافي الأقرب للصراع على رئاسة النصر

شهدت الأسابيع المقبلة العديد من المحاولات عدد من النصراويين لثنيه عن قراره بالاعتذار

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية ووجدت تحركات كبيرة من قبل أعضاء شرف نادي النصر من أجل إيجاد مرشحين جُدد لرئاسة النادي عقّب تأكد وبشكل قاطع عدم عودة الرئيس سعود آل سويلم.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن هناك توقعات لوجود منافسة ثنائية خلال الفترة المقبلة على رئاسة العالمي.

وقالت التقارير أن المنافسة ستكون بين الثنائي نائب رئيس النصر السابق عبد العزيز الجليل، بجانب الشرفي السابق عبد الرحمن الحلافي، أبرز المرشحين لتولي رئاسة النادي.

وشهدت الأسابيع المقبلة العديد من المحاولات عدد من النصراويين لثنيه عن قراره بالاعتذار عن رئاسة النصر.

وأشار المصدر نفسه إلى أن نائب رئيس النصر السابق عبد العزيز الجليل، بجانب الشرفي السابق عبد الرحمن الحلافي، أبرز المرشحين لتولي رئاسة النادي.

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وكانت اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي قد غادرت مقر النادي دون تقديم أي من المسؤولين أوراق الترشح لرئاسة النادي.

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اللجنة فتحت أبوابها للفترة الثالثة الأحد الماضي، بعد انتهاء فترتين سابقتين (ثلاثة أيام في كل منها) دون وجود أي مترشح لخلافة سعود آل سويلم.

وقررت الهيئة العامة للرياضة أن تمنح مسؤولي العالمي فرصة في الفترة الثالثة لمدة خمسة أيام بدلًا من ثلاثة، قبل أن تتدخل لتشكيل مجلس جديد.