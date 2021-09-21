عبد الستار صبري: رونالدو صديقي وسأذهب لمقابلته في إنجلترا !

بعد شائعات انتقاله للعمل في روما

كشف عبد الستار صبري نجم بنفيكا ومنتخب مصر السابق، عن قيامه بالسفر إلى إنجلترا من أجل مقابلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

عبد الستار ارتبط مؤخرًا بالعمل مع جوزيه مورينيو، ضمن الجهاز الفني له مع فريق روما الإيطالي، في مفاجأة من العيار الثقيل.

نجم مصر السابق قال إنه من ضمن المرشحين لهذه المهمة، بعد مكالمة من مدير أعمال المدرب البرتغالي، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد.

وقال عبد الستار في تصريحات تلفزيونية:"عندما كنت في سبورتنج كان هناك تواصل بيني وبين كريستيانو رونالدو في بداية مسيرته".

وأضاف:"سأذهب إلى إنجلترا خصيصًا في أقرب فرصة ممكنة لمقابلة رونالدو، لأنني أفتقده كثيرًا لعدم رؤيتي له منذ سنوات، وهناك صداقة بيني وبين أسرته".

وتابع:"هناك بعض الأصدقاء المقربين له متواجدين معه في إنجلترا، سأقوم بالتواصل معهم قبل التوجه إلى هناك".

يذكر أن نجم الفراعنة بدأ رحلته الاحترافية مع نادي سي تيرول النمساوي، قبل الرحيل إلى صفوف باوك اليوناني، الفريق الذي تألق معه بشكل لافت، وخاض مسيرة مميزة في البرتغال كان أبرز محطاته فيها مع بنفيكا.

الإصابات عطلت مسيرة عبد الستار، لينتقل إلى ماريتيمو البرتغالي، قبل العودة للدوري المصري من أجل اللعب مع إنبي وطلائع الجيش قبل الاعتزال.

وأما من الناحية التدريبية فقد عمل كمدرب مساعد بمنتخب مصر الأول وفريق تحت 19 سنة، وعمل كمساعد أيضًا مع فريق الإنتاج الحربي.