"ناس فاضية" .. حمد الله يرد على منتقديه بعد لقطة "رش المياه" مع فاتح تريم!

هكذا رد حمد الله على الانتقادات ضده

رد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الشباب، على كل من انتقده خلال الفترة الماضية، بعد لقطته الشهيرة مع مدربه التركي فاتح تريم.

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وقام المغربي برش المياه في وجه مدربه فاتح تريم، بعدما سجل هدفًا في مباراة الرياض، بالجولة 15 بدوري روشن، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، بعدما انتقده البعض.

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وعقب مواجهة الشباب ضد الاتحاد، سأله الصحفيين عن لقطته مع فاتح تريم، ليرد قائلًا خلال فيديو نشره الإعلامي "علاء سعيد": "من يردد هذا الكلام ناس فاضية، وأنا لم أهتم ما قالوه".

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وشهدت مباراة الشباب ضد الاتحاد، تحية جماهير العميد لحمد الله، الذي وجه الشكر لهم قائلًا: "هذا أمر ليس بغريب على هذه الجماهير الوفية، شكرًا لكم".

وحقق الاتحاد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة المشعة.