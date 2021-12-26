"عبد الرزاق حمد الله السبب في هزيمة الهلال من الفتح!"

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن المغربي عبد الرزاق حمد الله، وراء هزيمة الهلال أمام الفتح، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال تعرض للهزيمة على يد الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الصرامي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها على أن عودة حمد الله إلى الدوري السعودي، وراء هزيمة الهلال أمام الفتح، وأن انشغال جماهير الزعيم به تسبب فيها.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "عاد حمد الله فخسر الهلال، عودته لملاعبنا اتحاديًا وراء هزيمته من الفتح، الهلال لديه غيابات مؤثرة مثل ما لدى الفتح غيابات أكثر تأثيرًا".

وتابع: "لكن جمهور الهلال غاب عن لقاء فريقه لحرصهم على متابعة وصول حمد الله، لاستفزاز جمهور النصر، فتركوا هلالهم ولم يشعروا بذلك حتى وقعت الخسارة".

#هات_إذنك

عاد حمدالله فخسر الهلال

عودته لملاعبنا إتحادياً

كانت وراء هزيمته من الفتح

الهلال لديه غيابات مؤثرة مثل ما لدي الفتح غيابات أكثر تأثير

لكن جمهور الهلال غاب عن لقاء فريقه لحرصهم على متابعة وصول حمدالله

لإستفزاز جمهور النصر

فتركوا هلالهم و لم يشعروا بذلك حتى وقعت الخسارة pic.twitter.com/GJfOWslAKG — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) December 26, 2021

ورحل حمد الله عن صفوف نادي النصر خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد أن قامت إدارة النادي بفسخ عقده، لينتقل اللاعب المغربي إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ووصل المغربي حمد الله إلى جدة أمس السبت، من أجل الانضمام لتدريبات فريق نادي الاتحاد، استعدادًا للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق، مع بداية فترة الانتقالات المقبلة.