عبد الرحمن غريب .. كن وحشًا وإلا أكلتك الوحوش!

لاعب النصريعيش بداية موسم ممتازة

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يعيش عبد الرحمن غريب بداية موسم رائعة مع النصر، حتى أن العديد من المتابعين والجماهير وصفوه بأنه بمثابة صفقة جديدة تُضاف لسوق انتقالات الفريق القوي جدًا.

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غريب بدأ 4 مباريات في دوري روشن وظهر في الخامسة بديلًا، ولكنه خرج من الملعب 3 مرات قبل النهاية، وقد سجل هدفًا وصنع 4 ضمن 11 فرصة سانحة للتسجيل.

أرقام ممتازة تُعزز الإشارات الإيجابية للجناح السعودي على أرض الملعب، والجميل وجود هامش كبير لدى غريب للتطور والتحسن خاصة في الجوانب البدنية والجسدية .. حيث هنا لنا وقفة!

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دوري روشن السعودي تطور بشكل ملفت هذا الموسم، خاصة على صعيد جودة اللاعبين، والأهم أن العنصر الأجنبي المتميز لم يعد مقتصرًا على اللاعبين الهجوميين في الخطوط الأمامية، بل عملت الأندية على استقطاب أفضل العناصر الدفاعية في الوسط والخط الخلفي، وهذا جعل مهمة المهاجمين صعبة للغاية.

وقدوم عديد اللاعبين من أوروبا رفع من درجة القوة في المواجهات المباشرة، حيث أصبح لزامًا على المهاجم أو الجناح أن يتمتع ببنية جسدية وعضلية قوية ليستطيع المواجهة وكسب المواجهات الفردية مع خصومه .. وهذا تحديدًا ما يجب أن يتحسن فيه غريب.

صاحب الـ26 عامًا عليه أن يُصبح وحشًا حتى لا تأكله وحوش الدوري السعودي الجديدة، مثل نجولو كانتي وروبن نيفيش وغيرهما، وذلك بالسير على برنامج بدني يزيد من قوته العضلية والبدنية ويجعله قادرًا على الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن ويجعل مهمة انتزاعها منه صعبة جدًا على خصمه.

رأينا كيف تطور عديد نجوم العالم جسديًا وعضليًا وكيف ساعدهم ذلك على التطور الفني، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح في ليفربول وكذلك إبراهيم دياز في ميلان، وهذا ما يجب أن يعمل عليه غريب جيدًا خلال الأسابيع القادمة ليُصبح عنصرًا أساسيًا ثابتًا في تشكيل العالمي الأصفر.

غريب فقد الكرة هذا الموسم 61 مرة وهو الثالث في القائمة بين لاعبي النصر، ولم يحصل سوى على خطأين ليس بينهما أي خطأ في الثلث الأخير من الملعب وذلك رقم ضعيف جدًا مقارنة بمهاراته الفردية وبزملائه كذلك .. تلك الأرقام السلبية تؤكد حاجة اللاعب للتطور جسديًا وبدنيًا ليستطيع تعويض الفارق الجسماني مع خصومه.

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