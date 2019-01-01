عبدالله عطيف يطير إلى صربيا من أجل التأهيل

يُعاني لاعب الوسط الدولي السعودي من الغياب عن فريقه الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف نادي الهلال السعودي عن مغادرة اللاعب عبد الله عطيف مساء اليوم إلى خارج البلاد من أجل استكمال مراحل العلاج والتأهيل.

الحساب الرسمي لنادي الهلال قال : "غادر لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" مساء اليوم إلى صربيا".

وأوضح الحساب : "يأتي ذلك للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي لدى الطبيبة "ماريانا"؛ وذلك قبيل البدء في الجري حول الملعب، والتحضير للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية".

ماذا قدم ميدو خلال فترة قيادة الوحدة السعودي؟

ويُعاني لاعب الوسط الدولي السعودي من الغياب عن فريقه الهلال بسبب تعرضه للإصابة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية.

#الهلال يعلن عن مغادرة عبد الله عطيف إلى صربيا، لمتابعة سير برنامجه التأهيلي.🗣️



(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/495oFJ2gH2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

يُذكر أن عبدالله عطيف يُعد من ركائز الهلال السعودي الأساسية في منطقة وسط الملعب، بجانب تواجده بشكل أساسي مع الأخضر السعودي سواء في كأس العالم، أو كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الرياض.