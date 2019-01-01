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عبدالله عطيف يطير إلى صربيا من أجل التأهيل

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عبدالله عطيف
يُعاني لاعب الوسط الدولي السعودي من الغياب عن فريقه الهلال
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف نادي الهلال السعودي عن مغادرة اللاعب عبد الله عطيف مساء اليوم إلى خارج البلاد من أجل استكمال مراحل العلاج والتأهيل.

الحساب الرسمي لنادي الهلال قال : "غادر لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم "عبدالله عطيف" مساء اليوم إلى صربيا".

وأوضح الحساب : "يأتي ذلك للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي لدى الطبيبة "ماريانا"؛ وذلك قبيل البدء في الجري حول الملعب، والتحضير للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية".

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ويُعاني لاعب الوسط الدولي السعودي من الغياب عن فريقه الهلال بسبب تعرضه للإصابة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية.

يُذكر أن عبدالله عطيف يُعد من ركائز الهلال السعودي الأساسية في منطقة وسط الملعب، بجانب تواجده بشكل أساسي مع الأخضر السعودي سواء في كأس العالم، أو كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الرياض.

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