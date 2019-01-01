عبدالله العنزي يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته من النصر

إدارة نادي النصر كانت قد تخلت عن العنزي بقرار من الإدارة الفنية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

رفض عبدالله العنزي حارس مرمى نادي النصر السعودي السابق التنازل عن أي جزء من مستحقاته، مطالباً إدارة النصر بدفعها بالكامل.

إدارة نادي النصر كانت قد تخلت عن العنزي بقرار من الإدارة الفنية عقب خروجه من حسابات إدارة النادي.

التقارير أشارت إلى أن إدارة النصر تتفاوض مع الحارس السابق عبد الله العنزي من أجل تخفيض مستحقاته البالغة 15 مليون ريال.

يذكر أن العنزي وعدداً من اللاعبين، أبرزهم عبد الله الأسطا، كانوا يتدربون طوال الموسم بمفردهم في الفترة الصباحية.

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في شأن آخر، بدأت إدارة النصر في البحث عن عدد من اللاعبين على الصعيدين المحلي والأجنبي، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الثنائي محمد الكويكبي مهاجم الاتفاق وهارون كمارا مهاجم القادسية أبرز اللاعبين المحليين على ملف المفاوض النصراوي.