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دوري أبطال آسيا

عبدالله الخيبري يعود للمشاركة مع النصر أمام الوصل

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تقارير مقربة من العالمي أشارت إلى أن الخيبري، سيكون جاهزًا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ينتظر الجهاز الفني بنادي النصر السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا جاهزية اللاعب عبدالله الخيبري للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

تقارير مقربة من العالمي أشارت إلى أن الخيبري، سيكون جاهزًا قبل مواجهة الوصل الإماراتي الأسبوع المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر نادي الوصل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل 7 مايو.

وغاب الخيبري عن مباراتي النصر الأخيرتين أمام الزوراء العراقي، آسيوياً، والاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لمعاناته من إصابة عضلية.

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يُذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور مجموعات البطولة الآسيوية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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