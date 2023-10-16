فيديو | عبد الله الحمدان في موقف محرج .. أسطورتا الهلال يضعانه في مأزق أمام الجماهير!

مهاجم الهلال يثير الجدل في برنامج "دورينا غير"..

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موقف محرج وُضع به عبد الله الحمدان؛ مهاجم الهلال السعودي، سبب حرجًا أكبر لأسطورتي الزعيم محمد الدعيع وعلي الحبسي، عندما تم سؤالهما عن مميزاته!

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صاحب الـ24 عامًا لم يظهر مع الزعيم في الموسم الجاري إلا خلال 24 دقيقة في تسع مباريات مجتمعة، أطول مدة كانت 67 دقيقة وأقصرها دقيقة واحدة، لكن رغم ذلك قرر الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعائه للمعسكر الحالي.

هذا دفع الجمهور للتساؤل عن مميزات الحمدان، عبر برنامج "دورينا غير"، وهو ما وضع الحبسي والدعيع في موقف محرج في ظل عدم إجادتهما الإجابة على السؤال..

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الحبسي علق: "مؤكد أن مدربي الهلال أو المنتخب هما الأقرب لمعرفة مميزاته، نحن كمشاهدين نظرتنا مختلفة عن نظرة المدرب، المدرب الأجدر بتقييم لاعبه"، وعندما سأله المذيع خالد الشنيف عن إجابة واضحة، أضاف: "لا يمكنني ذكر مميزات الحمدان، مدرب المنتخب هو من قام باستدعائه، ويُسأل عن ذلك".

من جانبه، حاول الدعيع إنقاذ الموقف، لكنه لم يفلح كذلك، فرد: "ربما يطبق خطة المدرب، التكوين الجسماني، التغطية الدفاعية، أقول ربما، لأنه غير معقول أن مدربي الهلال والمنتخب يرون به شيئًا، لكن نحن لا نراه، نحن معتادون على الحمدان هداف ولاعب صندوق إلا أن المدربين يبعدونه عن منطقة الـ18، وهذه مشكلة عبد الله من وجهة نظري".

SHAHID