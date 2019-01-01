عبدالفتاح آدم يتفوق على جميع المهاجمين المحليين في الدوري السعودي

رفع آدم رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي إلى 12

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تربع المهاجم الدولي السعودي عبد الفتاح آدم لاعب نادي التعاون على رأس أفضل المهاجمين المحليين هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع آدم رصيده من الأهداف خلال الموسم الحالي إلى 12 هدف لُيصبح اللاعب المحلي الأكثر تهديفاً خلال الموسم الحالي، بعد تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى الفيحاء.

عبدالفتاح من مواليد المملكة العربية السعودية في عام 1995، وهو لاعب سعودي الجنسية وأصوله من دولة النيجر، وتألق بقوة مع نادي الجيل في بداية مسيرته في دوري الأولى وسجل له 50 هدف، انتقل لنادي الحزم وسجل له 8 أهداف من 16 مباراة فقط، قبل أن ينضم للتعاون.

هذا فتاح الذي يسجل دائمًا في الأوقات الحاسمة.👌pic.twitter.com/8NpEdA7UOs — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 6, 2019

وكانت إدارة نادي التعاون السعودي، قد أعلنت عن تجديد عقد لاعبه عبد الفتاح آدم، لمدة 3 سنوات في فبراير الماضي.

ترتيب الدوري السعودي وتوقيت المباريات

يُذكر أن عبدالفتاح آدم كان قد تواجد مع المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، وسجل حضوره بقوة بالتسجيل في مرمى منتخب الإمارات وغينيا الاستوائية.