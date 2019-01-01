عبدالرزاق حمد الله يوجه رسالة خاصة لجماهير النصر قبل مواجهة الاتحاد

نادي النصر يواجه الاتحاد في واحد من قمم مباريات الجولة الـ27

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله رسالة خاصة إلى جماهير نادي الاتحاد وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام نادي الاتحاد يوم السبت المقبل.

نادي النصر يواجه الاتحاد في واحد من قمم مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حمد الله غرد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقًا على صورة لمدرجات العالمي: هكذا نريدكم معنا يوم السبت يا جمهور العالمي لمؤازرتنا و تشجيعنا على الفوز إن شاء الله”.

جوليانو : الانضمام للنصر حرمني من تحقيق حلمي

ويأمل نادي النصر في مواصلة الانتصارات، حيث يتربع الفريق على صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الهلال، فيما يحتل الاتحاد المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

يُذكر أن حمد الله يُقدم مستوى فني أكثر من رائع خلال الموسم الحالي، حيث يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدف.