فوساتي يكشف سبب هبوط مستوى السومة ودجانيني مع الأهلي

سبب تذبذب مستوى الثنائي الهجومي دجانيني تافاريس، وعمر السومة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضح المدير الفني خورخي فوساتي، مدرب الأهلي السعودي عن المعاناة التي وجد عليها اللاعبين عند وصوله لقيادة الفريق في فبراير الماضي.

فوساتي قال في تصريحاته لقناة العربية وبالتحديد برنامج "في المرمى" : وجدت اللاعبين مرهقين، ويعانون من الإصابات بعد أن بدأت في مهمة قيادة الفريق.

وبسؤال المدير الفني عن سبب تذبذب مستوى الثنائي الهجومي دجانيني تافاريس، وعمر السومة، أكد إنها لم يكونا على وضعهما المثالي.

وأضاف فوساتي حديثه عن مهاجمي الفريق قائلا: "كلاهما يعانيان من بعض المشكلات ما أجبرني على وضعهم في دكة البدلاء، وعلينا أن نكون حذرين معهم ".

فوساتي أكد أنه لو كان موجود مع الفريق منذ بداية الموسم لأختلف الأمر بشكل كبير على الصعيد المحلي.

الإثارة والتشويق ستكون حاضرة يوم الجمعة في الديربي، إليكم مباريات الجولة الخامسة والعشرين.🔥🔥 pic.twitter.com/iypGarNG2a — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

الوافد الجديد على الأهلي أنهي تصريحاته : لو كنت مع الأهلي منذ بداية الموسم كنت سأفكر في الفوز باللقب، أما بالنسبة للكأس يتواجد الفريق في ربع النهائي، ونطمح للفوز بكأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويصارع فوساتي مع الأهلي على كسب المواجهات السبع المتبقية، من أجل الحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب، خاصة بعدما فقد الأهلي فرصة المنافسة على اللقب مع مدربه السابق الأرجنتيني جويدي.