عبدالرزاق حمد الله غاضب من إدارة النصر بسبب مكافأة الدوري

موقف اللاعب عبدالرزاق حمد الله من العالمي مازال غامضًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود حالة عدم رضا من قبل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

تقارير أكدت أن موقف اللاعب عبدالرزاق حمد الله من العالمي مازال غامضًا، على الرغم من بدء الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد النصر حامل لقب الدوري، للموسم الجديد بشكل عام، ولمباراتي دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي.

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📎https://t.co/YACNGftOsm pic.twitter.com/dGGlWMUOUN — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

التقارير أشارت إلى أن تغيب حمد الله يعود لعدم استلامه مستحقاته المالية من مكافأة الدوري، والزيادة المالية التي وُعد بها في حال تحقيق الدوري ولقب الهداف.

وأنهت التقارير لتؤكد غموض موقف اللاعب من الانضمام إلى تدريبات الفريق بالمعسكر الخارجي في البرتغال.

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يُذكر أن حمد الله قد أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف مُحطمًا العديد من الأرقام القياسية.