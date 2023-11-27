عبدالرزاق حمد الله إلى جمهور الاتحاد .. تظنون أنها النهاية لكنها البداية لو تعلمون!

المهاجم المغربي لا يزال في جعبته الكثير، فكلما هاجمه الجمهور، كلما جاء رده في الملعب..

غريب أمرك يا ساطي، كلما ظننا أن نهايتك مع الاتحاد قد اقتربت، يأتينا ردك ليذكرنا أن الأمر ليس بهذه السهولة..

المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله قاد الاتحاد اليوم الإثنين، للفوز أمام أجمك أولماليك الأوزبكي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الثنائية جاءت بتوقيع الساطي؛ إذ أتى الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعدما أرسل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو عرضية هوائية من وسط الملعب، وصلت لحمد الله أمام منطقة جزاء الخصم وسط الدفاعات، لكن المغربي هيأ الكرة لنفسه بالكتف لتسقط أمامه وينطلق بها لداخل منطقة الـ18 قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة على يسار الحارس فاليجون رحيموف.

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أما الهدف الثاني فجاء بعده بسبع دقائق فقط بعد هجمة قادها ثنائي الجبهة اليمنى من صالح العمري إلى مهند الشنقيطي داخل منطقة الـ18، الذي أرسل عرضية لحمد الله المواجه تمامًا للمرمى، ليسكنها الشباك بسهولة.

أرقام حمد الله في المباراة

الساطي لم يقدم الصورة الأفضل له في لقاء الليلة، إنما كان مختفيًا في الكثير من الأوقات، وإن كان الهدفين نجحا في تحسين أدائه بعض الشيء، لكن حمد الله الحقيقي لم يحضر على 50% من مستواه الليلة..

من ناحية الأرقام، وبعيدًا عن الهدفين، فقد سدد حمد الله ست تسديدات طوال الـ90 دقيقة، منها خمس على المرمى، بخلاف خلقه لفرصة هدف لم تُستغل، وإهداره فرصة محققة.

لكنه لم يفلح في الثنائيات بدرجة كبيرة، فحصل على نسبة نجاح 50% فقط، بينما نجح في التحام هوائي واحد فقط من أصل أربعة، ولم يقم إلا بمراوغة واحدة، وفقط الكرة 11 مرة.

تظنون أنها النهاية؟!

في الثامن من نوفمبر الجاري، أعلن الاتحاد إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق، ومعها زعم البعض أنها نهاية حمد الله في الاتحاد تقريبًا، فليس الجميع كالبرتغالي الذي يفضل تضييق المساحات على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بوجود الساطي بجواره!

بل وصل الأمر بالبعض أن المغربي هو اللاعب الوحيد الذي عارض إقالة نونو، كونه يعلم أن الفرصة التي يمنحها له ربما لن تتاح مرة أخرى مع غيره، فمن "مجنون" يؤسس طريقة لعب فريق في هجومه لاعب بحجم بنزيما على مهاجم غيره أو يدعه حتى يزاحمه فقط؟!

لكن المفاجأة أن المدرب الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو سار على النهج نفسه، فهو الآخر يعتمد على تشكيل بوجود الفرنسي والمغربي جنبًا إلى جنب.

الأمر ليس فقط مجرد وجود حمد الله في التشكيل الأساسي، بل أنه تحت قيادة جاياردو في مباراتين سجل ثلاثة أهداف، فبخلاف هدفي الليلة، أحرز هدف الاتحاد الوحيد في المباراة الماضية بدوري روشن السعودي أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ14، وكأنه يقول "دعونا نبدأ مرحلة جديدة، فالأجمل لم يأت بعد!".

في الحقيقة وبمتابعة أداء حمد الله فإنه سواء أمام الاتفاق أو أجمك لم يكن فعالًا من الناحية الفنية ولم يظهر في الكثير من اللقطات، لكن ما يميزه حقًا وربما يدفع بالتمسك به أنه في أسوأ حالاته ينجح في الوصول لشباك الخصم، فهذا هو المطلوب من المهاجم في الأساس، ليس الأداء الجمالي، إنما فقط الأهداف واستغلال أنصاف الفرص.

المغربي بشكل عام منذ انضمامه للاتحاد في شتاء 2022 كلما تعرض للضغط كلما جاء رده في الملعب، بينما تظن أن سيسقط وسيكتب نهاية مسيرته مع العميد، يأبى إلا أن تستمر فهو الفريق الذي انتشله حينما "طرده" النصر بشكل مفاجئ!

أظن أن جمهور العميد الذي يطالب مؤخرًا برحيله بل ومنذ بداية الموسم، بداعي "تنظيف" الفريق من خطط نونو سانتو، سيعيد التفكير في مطالبه حاليًا، سنرى ما سيحدث في الشتاء المقبل..