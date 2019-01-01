حمد الله وجوميس | ماذا قدم مهاجمي الهلال والنصر في الدوري السعودي

الأذهان تتجه مباشرة إلى مهاجمي الفريقين بافتيمبي جوميس لاعب الهلال ومهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله

يبقى تسجيل الأهداف هو الغاية التي يسعى إليها جميع لاعبي كرة القدم، نظرًا لأن هذه الأهداف هي الوسيلة التي تساهم في الوصول إلى الفوز الذي يقود لتحقيق البطولات والألقاب، وتقع هذه المهمة دومًا على المهاجمين.

وتنتظر جماهير الكرة العربية بشكل عام والسعودية على وجه التحديد مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والنصر في ديربي الرياض، والتي تجمع الفريقين ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبالتأكيد عند التحدث عن مباراة فريقي الهلال والنصر، فأن الأذهان تتجه مباشرة إلى مهاجمي الفريقين بافتيمبي جوميس لاعب الهلال وهداف الدوري السعودي الموسم الماضي اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر.

الهلال الذي يتربع على ترتيب صدارة الدوري السعودي

حمد الله انضم إلى النصر في صيف 2018، ليقوده إلى الفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، محتلاً صدارة الهدافين بـ34 هدفًا، وبشكل عام سجل 50 هدفًا مع النصر في مجمل البطولات التي شارك بها.

وبهذا العدد الضخم من الأهداف بات المهاجم المغربي أول لاعب في تاريخ دوري المحترفين السعودي ينجح في تسجيل 30 هدفًا خلال موسم واحد.

الغزارة التهديفية التي يمتاز بها صاحب الـ28 عامًا أدخلته في مصاف كبار مهاجمي العالم في عام 2019؛ حيث تواجد في قائمة أكثر لاعبي العالم تسجيلاً للأهداف.

على الجانب الأخر، جوميس الذي انضم للهلال الصيف الماضي في صفقة مدوية، برهن أنه صفقة ناجحة بإحرازه 21 هدفًا خلال 64 مباراة بالدوري.

وبشكل عام فتمكن المهاجم الفرنسي المخضرم من تسجيل 39 هدفًا مع الزعيم حتى الآن في جميع المسابقات.

عبدالرزاق حمد الله يُثير الخوف في النصر قبل مواجهة الهلال

وفيما يلي نستعرض ما قدمه كلا المهاجمين خلال الموسم الماضي والموسم الحالي مع فرقهم :

ماذا قدم حمد الله وجوميس الموسم الماضي 2018\2019؟

عبدالرزاق حمد الله

تمكن اللاعب المغربي من تقديم موسم خيالي رفقة العالمي وكان سببًا أساسيًا في تتويج فريقه وذلك على الرغم من البداية المحبطة له في بداية المسابقة، وشارك اللاعب القادم من الريان القطري حينها في 26 مباراة مع الفريق، بمجموع دقائق وصل إلى 2197 دقيقة، بدأ بشكل أساسي منهم في 25 مباراة وشارك بديل في مباراة واحدة، وتم تغييره في 9 مباريات.

على الصعيد الهجومي، تمكن حمد الله من تسجيل 34 هدف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي منهم 8 ركلات جزاء، بمعدل هدف كل 64.5 دقيقة، وخلال الموسم الماضي تمكن من تسديد 59 كرة على مرمى المنافسين، ونجح في صناعة 9 أهداف، وتحصل اللاعب نفسه على 6 ركلات جزاء، ووقع في التسلل 14 مرة.

دفاعيًا نجح اللاعب في 8 تدخلات مباشرة بنسبة نجاح وصلت غلى 53.3، وقام باستخلاص 18 كرة من المنافسين، ومرر حمد الله 353 خلال الموسم بنسبة نجاح وصلت إلى 70.2%، ووصلت نسبة نجاح تمريراته في نصف ملعب المنافسين إلى 66.5%.

كما حصل حمد الله على 34 ضربة حرة لصالحه، بينما احتسب له 39 ركلة حرة من المنافسين، وخلال الموسم كله حصل اللاعب على 5 بطاقات صفراء.

بافتيمبي جوميس

المهاجم الفرنسي المميز كان له بصمة كبيرة مع الهلال في بطولة الدوري على الرغم من خسارة الزعيم للبطولة، وشارك جوميس في 30 مباراة بمعدل دقائق 2547، حيث بدأ 29 مباراة بشكل أساسي، وشارك كبديل في مباراة وحيدة وتم تغييره في 12 مباراة.

هجوميًا تمكن الفرنسي من تسجيل 21 هدفًا في بطولة الدوري، 5 منهم من ركلات جزاء، وسجل بمعدل هدف كل 121.3 دقيقة، وخلال الموسم الماضي سدد 52 كرة على مرمى المنافسين حيث وصلت نسبة نجاح التسديدات إلى 48.1%، وتمكن من صناعة 7 أهداف لزملائه، وتحصل من المنافسين على ركلتين جزاء، ووقع في التسلل 32 مرة.

دفاعيًا خطف جوميس الكرة من المنافسين 4 مرات بنسبة نجاح 57.1%، كما مرر 271 كرة ووصلت نسبة نجاح التمريرات إلى 73.4%، بينما وصلت نسبة نجاح التمريرات في ملعب الخصم إلى 70.4.

أخيرًا حصل جوميس على 25 ركلة حرة من المنافسين، بينما أُحتسب عليه 29 ركلة حرة، وخلال الموسم لم يتحصل سوى على بطاقة صفراء وحيدة.

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ماذا قدم حمد الله وجوميس الموسم الحالي 2019\2020؟

عبدالرزاق حمد الله

لم يُقدم اللاعب المغربي حتى الآن الأداء الفني المنتظر منه، حيث شارك في 5 مباريات، بمجمل دقائق وصل إلى 431 دقيقة، وبدأ جميع المباريات بشكل أساسي، وخلال الخمس مباريات لم يسجل هداف الدوري السابق سوى هدفين، ولم يتمكن من صناعة أي هدف لزملائه حتى الآن، وسدد حمد الله خلال المباريات التي لعب فيها 9 تسديدات على مرمى المنافسين، بنسبة نجاح وصلت إلى 56.3.

ومن ناحية التمريرات، نجح حمد الله في تمرير 55 كرة لزملائه بنسبة نجاح 67.1، بينما وصلت نسبة نجاح تمريراته في الناحية الهجومية إلى 64.9، وقام بعمل 8 مراوغات ناجحة.

بافتيمبي جوميس

شارك اللاعب الفرنسي حتى الآن في جميع المباريات السبع للفريق بمجموع دقائق 416، وبدأ بشكل أساسي في 5 مباريات وشارك كبديل في مباراتين، وحتى الآن سجل اللاعب 5 أهداف بمعدل هدف كل 83.2 دقيقة، وسدد 13 كرة على مرة الخصوم بنسبة نجاح 68.4.

ومرر جوميس لزملائه 65 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح 81.3%، ووصلت نسبة نجاح التمريرات في نصف ملعب الخصوم إلى 77.9%، وقام اللاعب بـ 4 مراوغات ناجحة حتى الآن.