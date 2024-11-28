"الاقتداء بكريستيانو رونالدو" .. حسم مصير عبدالرزاق حمدالله من ديربي الهلال ومدرب الشباب يوجه رسالة غير مباشرة له!

عبدالرزق حمدالله انضم للشباب في صيف 2024 قادمًا من الاتحاد..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواجهة قوية أمام نظيره الهلال، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الشباب يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة من 11 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن النصر "الثالث"، و6 نقاط عن الهلال "الثاني"، و8 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

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وخلال الأيام الماضية.. كانت هُناك شكوك حول لحاق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الليث الشبابي، بديربي الرياض أمام الزعيم الهلالي؛ بسبب معاناته من الإصابة، والتي أبعدته عن مواجهة الأخدود الماضية.

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وسقط الشباب في فخ التعادل (1-1) أمام نادي الأخدود، في غياب حمدالله للإصابة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وفي هذا السياق.. حسم نادي الشباب "مصير" حمدالله، إلى جانب زميله الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو - الذي غاب مؤخرًا أيضًا بسبب الإصابة -، من ديربي الهلال، مساء يوم السبت القادم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة "إكس"، صور من التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تظهر تواجد حمدالله وكاراسكو، بشكل طبيعي.

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وعلق النادي على هذه الصور؛ قائلًا: "نستعد لديربي العاصمة"؛ في إشارة إلى جاهزية الثنائي المغربي والبلجيكي، للمواجهة المنتظرة ضد الفريق الأزرق الكبير.

ومن ناحيته.. وجّه البرتغالي فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي الشباب، رسالة "غير مباشرة" إلى لاعبيه، وخاصة عبدالرزاق حمدالله الذي غاب على فتراتٍ متفاوتة، في الموسم الرياضي الحالي؛ بسبب الإصابات المتكررة.

بيريرا قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الرياض: "يحتاج اللاعب لأن يكون بجاهزية لياقية عالية، وأن يقوم بتدريبات الاسترجاع بشكل متقن، وأن يحافظ على جسده؛ حتى يتفادى الإصابات".

وناشد المدير الفني البرتغالي لاعبيه، بالاقتداء بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الذي لا يزال يمارس كرة القدم، على الرغم من تجاوزه سن الـ39 عامًا.

رونالدو انتقل إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد مسيرة حافلة في أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2025.