ضربة قوية .. عبدالرزاق حمدالله يصدم الشباب قبل ديربي الهلال المرتقب

حمدالله أحد أهم عناصر الشباب في الموسم الحالي..

تعرض نادي الشباب السعودي، لضربة قوية؛ بـ"إصابة" هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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حمدالله البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الشباب في صيف العام الحالي 2024، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين، خلال 8 مباريات رسمية - حتى الآن -.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، تعرض الهداف المغربي لإصابة في "العضلة الأمامية للفخذ"، خلال إحدى الحصص التدريبية للفريق الأول، قبل مواجهة الأخدود.

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الصحيفة كشفت عن تأكد غياب حمدالله، عن مواجهة الشباب ضد مستضيفه الأخدود، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالرزاق حمدالله، قد "لا يلحق" بديربي الرياض المنتظر أمام الهلال، والمقرر يوم 30 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن؛ بسبب نفس الإصابة أيضًا.

جدير بالذكر أن الشباب يحتل "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات مقابل 3 هزائم، وبفارق 7 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر".