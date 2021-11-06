"عبدالحميد سيكون خاسرًا إذا رحل عن الاتحاد"

أكد الإعلامي الرياضي جمال العارف، على أن كل ما قاله أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، في مسألة تجديد عقد سعود عبد الحميد الظهير الأيمن للفريق صحيح بنسبة 100%، مطالبًا بدعم إدارة العميد.

وكان رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، قد أكد خلال تصريحات سابقة، على أنه لم يجدد مع سعود عبد الحميد، بسبب عدم الوصول لاتفاق معه حتى الآن.

ماذا قال أنمار الحائلي على تجديد سعود عبد الحميد؟

أنمار الحائلي أكد بشكل رسمي أنه لن يجدد عقد سعود، بعدما انقطع وكيله عن التواصل مع الإدارة، معتبرًا ذلك عدم احترام للنادي.

وقال رئيس العميد، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "حسب ما وصل لي من الجهاز الإداري لكرة القدم فإننا تواصلنا مع وكيل اللاعب أكثر من مرة واستوفينا كامل الطلبات، لكن حاولنا التواصل معه في آخر شهرين ولم يرد علينا، ونحن كمجلس إدارة ليس لدينا رغبة في التجديد لسعود".

وأضاف: "لن نجدد لسعود، هذا قرار رسمي، صادر مني أنا شخصيًا، من لا يحترم الاتحاد ولا يريده، ليس له مكان عندنا".

اقرأ التفاصيل .. فيديو | مفاجأة - الحائلي: لن نجدد لسعود عبد الحميد .. ووكيل: سأعتبر نفسي لم أسمع شيئًا

ماذا قال فهد باقديم وكيل أعمال سعود عبد الحميد عن التجديد للاتحاد؟

من جانبه، تواصل البرنامج نفسه مع باقديم، لتوضيح الصورة، ليؤكد الأخير أنه بالفعل اتفق مع الإدارة على كل شيء، ولم يحدث أنه انقطع عن التواصل، مشددًا على تمسك اللاعب بالاستمرار في النادي الجداوي.

وقال وكيل عبد الحميد: "ما قاله رئيس الاتحاد غير صحيح، بالعكس أنا تواصلت مع إدارة النادي، وتوصلنا لاتفاق على أغلب بنود العقد، لكن سبب تأخير التوقيع هو أمور قانونية في اللوائح والأنظمة، وهناك ورشة عمل في لجنة الاحتراف، بمجرد أن تنتهي هذه الأمور سيتم الإعلان عن الحد الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين، والدليل تصريح نائب رئيس النادي أحمد كعكي والذي قال به أننا شبه اتفقنا، والأمور منتهية".

وتابع: "أما عن تصريحه حول أننا لا نحترم الاتحاد، فمن يقدر على عدم احترام الاتحاد وهو أحد أركان الكرة السعودية؟، أنا في وقت سابق كنت مسؤول احتراف بالنادي، وسعود قبل 13 عامًا وهو داخل النادي، فمن المستحيل ألا نحترم الاتحاد".

وواصل: "ربما ما قاله رئيس الاتحاد هي لحظة انفعال وضغط من الجمهور عليه، وبالعكس الحائلي أخ لي، وسأعتبر نفسي لم أسمع تصريحه".

واختتم: "المفاوضات جرت مع حامد البلوي وكعكي ومسؤول الاحتراف في النادي، وسعود لم يوقع لأي نادٍ آخر، فقط ننتظر اللوائح يتم الانتهاء منها، حفاظًا على حقوق الجميع".

ما هو موقف الاتحاد وسعود عبد الحميد الآن؟

العارف قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "رئيس النادي تحدث عن هذا الأمر، وهو أكثر واحد صادق لأنه أكثر من يتعامل مع هذه الأمور، لأنه لا يخرج بهذا الكلام إلا إذا كان واثق منه".

وتابع: "أنا أبصم على أن ما قاله أنمار الحائلي، لأنه هو الصحيح، والمرحلة الماضية عاش فيها الاتحاد في جدل كبير جدًا بسبب سعود عبد الحميد".

جمال العارف واصل: "سعود هو نجم يحتاجه فريق الاتحاد ولاعب مميز وصغير في السن ولديه قدرات وإمكانيات، ولكن الاتحاد أكبر منه".

جمال عارف : أنمار الحائلي أعلم بمعلومة توقيع سعود عبدالحميد .. وفي حال لم يوقع للاتحاد فهو الخسران والكيان أكبر من أي لاعب .. و أنمار في تصريحه يؤكد أنه لا يريد أي أحد أن يضغط على النادي .. وإن شاء الله يكون سعود في #الاتحاد ..#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/1b9bm2keb2 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 6, 2021

واستطرد قائلًا: "إذا انتقل سعود عبد الحميد لأي فريق آخر، يجب أن يوزن أموره، فهل سيستطيع أن يقدم نفسه كما فعل مع الاتحاد؟ وهذا قراره".

وأردف: "هل من الممكن أن يقول أنمار الحائلي أنه لا يريد التجديد لسعود عبد الحميد؟ لا بالعكس كان حريصًا على هذا الأمر، وهو مطلع على كل شيء داخل النادي، قد يترك المفاوضات ولكنه يعرف كل شيء".

واختتم العارف تصريحاته قائلًا: "استمرار سعود عبد الحميد مكسب كبير للنادي، وأنمار الحائلي في وجه المدفع، ولديه الحرص على استمرار كل نجوم الفريق".

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