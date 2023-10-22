إلى عبد الإله العمري .. "سر على خطى ماجد عبد الله ونجم الهلال وإلا هلكت"

في ظل التخبط الذي يعاني منه، ماذا يفعل مدافع النصر؟

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وجه الإعلامي الرياضي عادل الملحم نصيحته لعبد الإله العمري؛ مدافع النصر السعودي، جراء مروره بفترة تخبط حاليًا، في محاولة لانتشال مسيرته قبل الهلاك.

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المدافع النصراوي يتعرض لهجوم كبير من جماهير ناديه، إثر تراجع مستواه ووقوعه بأخطاء كثيرة أثناء المباريات في الموسم الجاري، وأما هذا الوضع، خرج ليكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، بالأمس، عقب مواجهة ضمك: "حسبي الله ونعم الوكيل"، ليترجمها الكثيرون أن المقصود بها الجماهير.

من جانبه، نصحه الملحم بعدم الالتفات نهائيًا لأي انتقادات يتعرض لها، مستشهدًا بموقف أسطورة العالمي ماجد عبد الله..

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الإعلامي قال خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "أسطورة آسيا الأول ماجد عبد الله سُئل من قبل عن الانتقادات، قال (أنا لا أقرأ، تركيزي في الملعب)، وأنا أقول للعمري أن كتابته لحسبي الله ونعم الوكيل، تغريدتك تشير إلى أنك قلق نفسيًا وأصبحت لا تطيق الانتقادات وكأنك تقول للجماهير انتظروا مني الأسوأ إذا لم تقومي بدعمي، وهنا ببساطة سيحتفظ بك المدرب على الدكة أو خارج النادي".

"عليك الصبر، تعلم من الأساطير والنجوم الكبار، تركيزهم فقط في الملعب، شاهد ماذا حدث بنيمار في البرازيل وألقوا العلب عليه، هل تأثر؟، تراجع يا عمري وابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي".

يشار إلى أن العمري رفض بالأمس التوجه لتحية الجماهير عقب لقاء ضمك كما فعل بقية زملائه وغادر الملعب غاضبًا، وسط تقارير تتحدث عن حدوث مناوشة بينه وبين زميله نواف بوشل.

وكان اللقاء قد انتهى بفوز النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة لدوري روشن، ليرفع رصيده للنقطة 22 في المركز الثالث، مبتعدًا عن الصدارة بفارق أربع نقاط.

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