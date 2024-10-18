عائلة برشلونة تتحد .. تشافي يظهر معدنه النفيس بصورة ورسالة خاصة لهانسي فليك

حرص الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، على إظهار دعمه للألماني هانسي فليك، الذي خلفه في قيادة النادي الكتالوني.

ويسير برشلونة بخطوات ثابتة تحت قيادة فليك، حيث يتصدر الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، بينما صحح مساره في دوري الأبطال بالفوز الكاسح على يونج بويز، متجاوزًا الخسارة المفاجأة أمام موناكو في افتتاح مرحلة الدوري.

ونشر تشافي على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، صورة جمعته بالمدرب الألماني، وعلق عليها: "من دواعي سروري أن ألتقي بك"، بينما ظهر في الصورة أيضًا أبناء تشافي، آسيا ودان.

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وأضاف المدرب الإسباني في رسالة بـ3 لغات (الألمانية - الإسبانية - الإنجليزية): "كل التوفيق لك هانسي.. عاش برشلونة".

ونالت الصورة إعجاب وتعليق الآلاف من جماهير برشلونة، التي ثمنت تصرف تشافي ووصفته بـ"التحضر"، حيث قدم المدرب الإسباني لقطة رائعة تبرهن على دعمه للنادي الذي تربى وعاش بين جدرانه.

وتأتي هذه الصورة، بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس برشلونة، جوان لابورتا، التي تحدث فيها عن سعادته بالتعاقد مع هانسي فليك لقيادة البارسا، مؤكدًا أنه الرجل المناسب للفريق، بسبب صراحته في التعامل مع الإدارة واللاعبين.

وكان تشافي قد رحل عن برشلونة الصيف الماضي، بالتراضي، رغم الاتفاق على استمراره في قيادة الفريق حتى نهاية عقده (صيف 2025)، إلا أن النتائج السلبية والخلافات مع الإدارة عجلت برحيله عن الفريق.