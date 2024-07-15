"ما عانى منه جاياردو لن يتكرر" .. الاتحاد يتخذ قرارًا مهمًا بشأن الموسم الجديد خوفًا من الإصابات

التنفيذ يبدأ من معسكر الإعداد الحالي..

"تدارك الأخطاء" هذا ما تعمل عليه إدارة الاتحاد السعودي حاليًا، كي لا تتكرر كبوة الموسم الماضي في الموسم المقبل 2024-2025، وحتى لا يعاني المدرب الجديد الفرنسي لوران بلان مما عانى منه سابقه الأرجنتيني المقال مارسيلو جاياردو.

العميد في الموسم الماضي عانى من الكثير من الإصابات، ما تسبب في ضياع لقب دوري روشن الذي توج به الموسم قبل الماضي، حتى أنه فشل في التأهل لأي من بطولتي آسيا وكأس السوبر السعودي.

هذا حدث إثر كثرة الإصابات في الفريق، إذ لاحقت الإصابات القوية لاعبيه، وخسر جهود الكثير على رأسهم أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، كريم بنزيما وغيرهم.

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لتجنب هذا، أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد قرر الاستعانة بفريق من أخصائيي علاج إصابات الملاعب، للعمل مع الفريق بدءًا من فترة الإعداد الجارية حاليًا في إسبانيا.

الاختصاصيون الجدد سيبدأون عملهم بجانب الجهاز الطبي الحالي للفريق، ولن يتم الاستغناء عن الأخير برئاسة الإسباني سيرخيو جوميس والجزائري علي يقدح.

يذكر أن الاتحاد يخوض حاليًا معسكر إعداد في إسبانيا، على أن تكون الفترة الثانية من المعسكر في البرتغال؛ بدايةً من 28 من يوليو الجاري وحتى الثالث من أغسطس المقبل.