عام طرد الأساطير لن يرحم أحد .. يا ويلك إن كنت لاعبًا في الهلال أو برشلونة

ستعيش صيفًا حزينًا بالتأكيد إن كنت مشجعًا لناديي الهلال وبرشلونة الإسباني

shahid

استيقظ عشاق برشلونة الإسباني، صباح الأربعاء "10 مايو 2023"، على صدمة إعلان النادي، رحيل أسطورته سيرجيو بوسكيتس؛ بعد 15 سنة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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بوسكيتس البالغ من العمر 34 سنة، سيرحل بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ ليكون آخر المغادرين من جيل برشلونة "الذهبي"، الذي حقق السداسية التاريخية في 2008-2009؛ تحت قيادة الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا.

هذا السيناريو الصادم، الذي يعيشه عشاق العملاق الإسباني "حاليًا"، قد يتكرر في الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وبالتحديد مع الجيل الذهبي لنادي الهلال.

جيل الهلال "الذهبي"؛ حقق جميع البطولات الممكنة، خلال السنوات الخمس الماضية؛ في مقدمتها ثلاثية دوري المحترفين السعودي، وثنائية دوري أبطال آسيا 2019 و2021.

لكن مثل برشلونة لـ"كل بداية نهاية"؛ فهذا الجيل الذهبي الهلالي، بدأ في التراجع بشكل مخيف، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ ما ينبأ بوداع قريب للغاية.

ومعروف عن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال الحالي، والذي أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" منذ أيام قليلة، ترشحه لولاية أخرى؛ بأنه لا يهتم باسم أي لاعب، ويقوم بالاستغناء عنه فورًا، بمجرد انخفاض مستواه الفني وعدم تقديمه الإضافة للفريق.

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بمجرد أن تولى بن نافل، رئاسة نادي الهلال، في صيف 2019؛ قام بالاستغناء عن مجموعة من الأسماء الكبرى؛ على رأسهم: الحارس العماني علي الحبسي، والساحر الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

وفي الموسم التالي.. بدأ رئيس الهلال الشاب، في التخلص من بعض الأسماء المحلية؛ مثل نواف العايد، بالإضافة إلى "إقناع" محمد الشلهوب، باعتزال كرة القدم.

وخلال موسمه الثالث.. فجّر فهد بن نافل، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما استغنى عن الهداف التاريخي لأجانب الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، بالإضافة إلى هتان باهبري.

ولم يستطع بن نافل، استكمال خطته بـ"التخلص" من بعض اللاعبين، في موسم 2022-2023؛ بسبب قرار حرمان الزعيم من التعاقدات، على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو، وعدم قدرته على تعويضهم بأسماء أخرى.

وبعد انتهاء العقوبة.. يبدو أن الهلال، مُقبل على استكمال سياسة بن نافل؛ بـ"الاستغناء" عن النجوم الكبار تدريجيًا، على طريقة برشلونة، والتي قد تشمل هذه المرة؛ أسماء مثل: سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد كنو ومحمد البريك وعبدالله المعيوف.

Shahid