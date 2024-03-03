فيديو | "عامين أو ..!" جورجينا في موقف محرج بسبب موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

صديقة صاروخ ماديرا تفاجأت بسؤال إحداهن خلال أسبوع الموضى في باريس

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تحدثت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز؛ صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، عن موعد اعتزاله اللعب نهائيًا، إذ فاجأتها إحداهن خلال أسبوع الموضى في باريس.

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جورجينا شاركت في أسبوع الموضة قبل أيام، مفضلة ارتداء فستان باللون الأحمر، يحمل الرقم "7" أي رقم قميص صاروخ ماديرا وموقعًا منه كذلك.

وعلى هامش هذا الحدث، وعندما سألتها إحداهن عن موعد تعليق البرتغالي لحذائه، ردت الأرجنتينية: "عام وينتهي كل شيء"، لكنها ربما أدركت بعد ذلك أن هذا التصريح سيثير الكثير من الجدل حول الدون، فقررت التراجع.

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ما هي إلا ثوانٍ معدودة وغيرت جورجينا إجابتها، فأوضحت: "ربما بعد عامين، لا أعلم!".

يذكر أن حديث جورجينا يتوافق مع ما قاله رونالدو - صاحب الـ39 عامًا - من قبل، إذ أكد أنه سيستمر مع النصر لعام آخر، لكنه لا يعلم ما إذا كانت حالته البدنية ستعينه على الاستمرار في الملاعب أكثر من ذلك أم لا.

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