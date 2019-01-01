إصابة قوية لعامر عامر وهاني رمزي يُرجح خروجه من المنتخب

اللاعب خارج الحسابات للمباراتين القادمتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرض عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ومنتخب مصر لإصابة قوية خلال تدريب الفراعنة اليوم الإثنين على ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري أن عامر أصيب أثناء تصديه لكرة صعبة أظهر خلاله رد فعل عالٍ جدًا، وقد اتضح فيما بعد أن الإصابة أقوى من المتوقع، إذ كشف هاني رمزي المدرب المساعد أن اللاعب تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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وأوضح رمزي خلال تصريحاته لموقع فلجول أن عامر سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية صباح الثلاثاء للوقوف على حجم الإصابة بشكل مؤكد ونهائي، مضيفًا "إصابة عامر من النوع القوي جدًا وتحتاج لوقت طويل للتعافي".

"على الأرجح لن يتواجد معنا في مواجهتي النيجر ونيجيريا. كل شيء سيتضح يوم الثلاثاء لكن غيابه هو الأقرب حسب التشخيص المبدئي للإصابة".

يُذكر أن حارس المرمى صاحب الـ32 عامًا يحظى بموسم رائع في الدوري المصري وقد ارتبط اسمه بالرحيل للنادي الأهلي المصري خاصة مع تذبذب أداء لاعبيه محمد الشناوي وشريف إكرامي.