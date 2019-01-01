النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي والزمالك ومتى يتم تأجيلها

آخر تحديث
التعليقات()
توجد ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف مباراة الزمالك والأهلي في ظل الأجواء الجوية الصعبة التي تمر بها مصر الآن.

عامر حسين قال في تصريحات صحفية لموقع "فيلجول" : توجد أمطار غزيرة جداً لم تحدث في مصر منذ سنين طويلة، وجرت العادة أن الأجواء خلال شهر مارس تكون أكثر دفئًا".

وأكد عامر حسين أنه توجد ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي، إما بإقامتها أو تأجيلها بسبب الأمطار الغزيرة.

المسؤول المصري أوضح حالة تأجيل المباراة في تصريحاته وقال : "إذا لم تتوقف الأمطار خلال ساعتين من الآن، سنضطر لاتخاذ إجراء حيال المباراة بكل تأكيد".

اختيارات المحررين

أشهر 10 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في التاريخ

على الصعيد الشخصي أكد عامر حسين أنه لا يتمنى تأجيل اللقاء أو تغيير موعده بكل تأكيد، وقال : إذا رحلنا المباراة سنكون في مأزق لأن شهر أبريل مليء بالمباريات للأهلي والزمالك ولا يمكن تسكين موعد جديد إلا على حساب مباراة أخرى".

يُذكر أن مباراة الزمالك والأهلي مؤجلة من الجولة الـ17 بالدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

إغلاق