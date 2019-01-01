عامر حسين يكشف موقف مباراة الأهلي والزمالك ومتى يتم تأجيلها

توجد ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف مباراة الزمالك والأهلي في ظل الأجواء الجوية الصعبة التي تمر بها مصر الآن.

عامر حسين قال في تصريحات صحفية لموقع "فيلجول" : توجد أمطار غزيرة جداً لم تحدث في مصر منذ سنين طويلة، وجرت العادة أن الأجواء خلال شهر مارس تكون أكثر دفئًا".

وأكد عامر حسين أنه توجد ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي، إما بإقامتها أو تأجيلها بسبب الأمطار الغزيرة.

🎙️عامر حسين: شخصيًا لا أتمنى تأجيل المباراة، إذا تم التأجيل سنكون في مأزق وسيصعب علينا تحديدها مرة أخري بسبب ازدحام جدول الفريقين. pic.twitter.com/3pzDwvWcMi — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

المسؤول المصري أوضح حالة تأجيل المباراة في تصريحاته وقال : "إذا لم تتوقف الأمطار خلال ساعتين من الآن، سنضطر لاتخاذ إجراء حيال المباراة بكل تأكيد".

أشهر 10 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في التاريخ

على الصعيد الشخصي أكد عامر حسين أنه لا يتمنى تأجيل اللقاء أو تغيير موعده بكل تأكيد، وقال : إذا رحلنا المباراة سنكون في مأزق لأن شهر أبريل مليء بالمباريات للأهلي والزمالك ولا يمكن تسكين موعد جديد إلا على حساب مباراة أخرى".

يُذكر أن مباراة الزمالك والأهلي مؤجلة من الجولة الـ17 بالدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.