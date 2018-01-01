عامر حسين : فبراير الموعد المقترح لمباراة الأهلي والزمالك

الجهات الأمنية لم تُفضل الأمر، ورفضت اقامة المباراة في هذا التوقيت

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن اقتراحه بإقامة مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري يوم 25 يناير المقبل.

المسؤول المصري قال في تصريحاته تلفزيونية أن الجهات الأمنية لم تُفضل الأمر، ورفضت إقامة المباراة في هذا التوقيت.

عامر حسين قال في اتصال هاتفي ببرنامج كرة كل يوم على الفضائية الأولى صباح اليوم : "كنت أريد أن أبعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري عن السوبر". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشار عامر حسين إلى أنه من المنتظر أن تُقام مباراة الدوري في فبراير المقبل، أشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع الشركة الراعية واتحاد الكرة على ميعاد السوبر.

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وتعليقاً على تنظيم مصر لمباراة كأس أمم أفريقيا قال عامر حسين : :سنغلق بعض الملاعب فقط قبل البطولة بـ 10 أيام".