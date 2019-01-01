عاشور: الأهلي لديه من الخبرات ما يكفي لتجاوز شبيبة الساورة

قائد الأهلي يؤكد قدرة فريقه على تحقيق الفوز على حساب شبيبة الساورة الجزائري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد حسام عاشور، قائد النادي الأهلي ان فريقه قادر على تخطى عقبة شبيبة الساورة والتأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري، مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عاشور في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحن قادرون على حسم بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة، نحن على قلب رجل واحد من أجل الفوز".

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وتابع: "نحترم شبيبة الساورة، الذي لديه مشروع في الوصول إلى ربع نهائي البطولة، ولكن الجهاز الفني شدد على اللاعبين ضرورة الفوز من أجل التأهل".

وأكمل: "لدينا من الخبرات ما يرجح كفتنا في مباراة الغد، بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور، سنحاول حسم النتيجة لصالحنا مبكراً".

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الجدير بالذكر أن الأهلي بحاجة إلى الفوز على الساورة، من أجل ضمان التأهل إلى ربع النهائي متصدراً لمجموعته.