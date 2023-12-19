عاشق لبرشلونة!.. صورة قديمة تفضح "كذب" صفقة ريال مدريد

أريد اللعب إلى جانب فينيسويس ورودريجو ومبابي!

صرح البرازيلي إندريك، صفقة ريال مدريد الجديدة، أنه كان يحلم بارتداء قميص الميرنجي منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه ووالده "من عشاق النادي الملكي".

وقال إندريك في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "أرغب في التتويج بـ5 ألقاب دوري أبطال أوروبا و10 بطولات دوري مع ريال مدريد".

وفيما يتعلق بانهيار انتقاله إلى تشيلسي والتوجه صوب مدريد، أوضح: "انجذبت حقًا للدوري الإنجليزي ولندن، لكنني أوضحت دائمًا لوكيل أعمالي أن حلمي هو الريال، وأردت اللعب للملكي".

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وتابع: "سيكون من الجيد جدًا أن أتمكن من اللعب مع فينيسيوس ورودريجو، وأيضًا كيليان مبابي (في إشارة إلى رغبته في انضمام النجم الفرنسي للفريق الموسم المقبل)".

لكن تصريحات إندريك بشأن "عشقه لريال مدريد" خلقت عاصفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول مشجعو برشلونة صورًا قديمة للاعب ووالده بقميص الفريق الكتالوني.