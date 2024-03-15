"يا له من عار" .. ممثل مانشستر سيتي منزعج من قرعة دوري الأبطال ويستفز ريال مدريد

"سندافع عن لقبنا بقوة .. ونستهدف الثلاثية"

أبدى تشيكي بيجيريستين، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، تعجبه من نتيجة قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها النهائي المبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكذلك بين برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما يلتقي آرسنال بغريمه بايرن ميونخ، ويصطدم أتلتيكو مدريد ببوروسيا دورتموند.

وقال بيجيريستين في تصريحات تليفزيونية عقب الحفل: "يا له من عار، ريال مدريد مرة أخرى، أشعر بالملل من هذه الكرات، لماذا دائمًا يحدث نفس الشيء؟، القرعة مشابهة كثيرًا لما حدث في العام الماضي، فقط تغير ليفربول بآرسنال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "سنحاول أن نكرر ما فعلناه، في العام الماضي قهرنا ريال مدريد وتمكنا من الوصول إلى النهائي. إنهم أصحاب أكبر عدد من الألقاب واعتادوا على مثل هذه المواجهات، نحن أيضًا نحن نعتبر أنفسنا أقوياء، فزنا بدوري أبطال أوروبا بعد مسيرة رائعة، لدينا مجموعة مميزة وقادرون على العبور".

وعندما سئل "كيف ترى ريال مدريد في دوري الأبطال؟"، أجاب المدير الرياضي للسيتزينز: "إنها بطولتهم المفضلة على مدار التاريخ، حتى عندما كانوا يقدمون أداءً سيئًا في الليجا يأتون ويفوزون بالتشامبيونزليج دون عناء".

وأردف: "لا فائدة من الحديث الآن المنافسة بيننا ستكون قوية كالمعتاد، علاوة على ذلك هم في أفضل حالاتهم هذا العام، لديهم مسيرة جيدة وتفوق في الليجا".

وختم: "الحفاظ على لقب دوري الأبطال؟ نحن نريد الثلاثية وليس دوري الأبطال فقط، سنواجه نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد، وتفصلنا نقطة وحيدة عن قمة البريميرليج، وفي التشامبيونزليج نقوم دائمًا بأشياء رائعة، لقد ذقنا طعم التواجد على منصة التتويج ولدينا ما يكفي من العقلية لنكون هناك مجددًا".