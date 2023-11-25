عاد من جديد للهجوم على التحكيم .. تشافي: ظُلمنا في ركلة جزاء ضد فاييكانو!

تشافي ينتقد برشلونة والحكام.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه كان عليه تقديم مستويات أفضل في الشوط الأول من مواجهة رايو فاييكانو ضمن لقاءات الجول الـ 14 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في مؤتمر المباراة الصحفي وقال تشافي: "في الهدف الأول تحدثت مع المساعد وقال لي إنه هناك بعض الشك، لكن في النهاية قاموا باحتسابه على أي حال".

وأضاف معربًا عن انزعاجه من التحكيم: "تلك المواقف التي تحدث ضدنا تكون صعبة، هناك أيضًا ركلة جزاء بعد الخطأ ضد رافينيا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم ينس تشافي أن ينتقد نفسه بعد ما قدمه الفريق في أول 45 دقيقة قائلًا: "لا يجب أن نتوقف هنا، علينا أن ننتقد أنفسنا بما قدمناه من مستويات في الشوط الأول".

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جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ31 نقطة ومهدد بالتراجع للمركز الرابع حال فاز أتلتيكو مدريد بمواجهتيه المقبلتين.