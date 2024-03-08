عاد للظهور في التدريبات .. الكشف عن موعد مشاركة ميليتاو مع ريال مدريد!

أنباء سارة لجمهور ريال مدريد...

حمل مران ريال مدريد، بعض الأنباء السارة لجمهور الميرينجي، بشأن إصابة إيدير ميليتاو، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى، بعد اقتراب تعافيه من إصابته بشكل كام.

وكان المدافع البرازيلي قد تعرض إلى قطع في الرباط الصليبي، في شهر أغسطس الماضي، وأشارت التقارير الصحفية إلى اقتراب موعد عودته للملاعب من جديد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميليتاو شارك اليوم في جزء من تدريبات ريال مدريد الصباحية، وأن تلك المشاركة البسيطة هي جزء من عملية التعافي.

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وأشار التقرير إلى أن موعد مشاركة ميليتاو في المباريات مرة أخرى، غير محدد ولكن من المتوقع أن يظهر اللاعب البرازيلي، مرة أخرى مع ريال مدريد في منتصف أبريل القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.