عادت الروح له .. كريستيانو رونالدو يحتفل بـ"طلب خاص" للجمهور بعد تعثر الاتحاد وفوز النصر

الأمر أشبه بإعادة الروح إلى الجسد من جديد، فكريستيانو رونالدو كان على وشك الخروج بخفي حنين من الموسم

ليلة سعيدة عاشها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بفضل غريم ناديه التقليدي "الهلال"، وكأنه عاد للحياة من جديد.

بالأمس، حرم الهلال، الاتحاد من الفوز في الكلاسيكو وخطف تعادلًا قاتلًا بهدف في الدقيقة 4+90، وفي المقابل، حقق النصر الفوز أمام الطائي بثنائية نظيفة، ليعود الصراع بين العميد والعالمي لصفيح ساخن من جديد.

الدون مسجل هدف العالمي الأول في المباراة من ضربة جزاء، علق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب المباراة، مطالبًا الجمهور واللاعبين بالإيمان في قدرة الفريق على تحقيق اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وكتب صاروخ ماديرا: "فوز مهم الليلة، ثلاث مباريات أخرى أمامنا، لنستمر في الإيمان حتى النهاية".

إيمان رونالدو بفريقه عاد من جديد، إذ تقلص حاليًا الفارق بينه وبين الاتحاد لثلاث نقاط فقط بعدما كانت خمسًا، لصالح النمور، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

جدير بالذكر أنه لم يبق أي أمل لرونالدو للتتويج ببطولة في الموسم الجاري إلا دوري روشن، إذ خسر كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتكمن الأهمية الخاصة للقب دوري روشن الموسم الجاري في كون صاحبه سيشارك في كأس العالم للأندية 2023م، التي ستستضيفه السعودية.